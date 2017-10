Polizei warnt vor Einbrüchen bei Dämmerung

In den Herbst- und Wintermonaten häufen sich gemäss Polizeiangaben Einbrüche in der Dämmerung. Es gibt jedoch einige Sicherheitsmassnahmen, um Einbruchdiebstählen vorzubeugen.

Alljährlich im Herbst stellt die Walliser Kantonspolizei einen Anstieg der Einbrüche während der Dämmerung fest. Es werde früher dunkel und die Einbrecher würden deswegen auch rasch erkennen, welche Wohnungen oder Häuser unbewohnt seien, informiert die Kapo in einer Mitteilung. Einbrecher profitieren von offen gelassenen Fenstern, um in eine Wohung oder in ein Haus zu gelangen. Einige Täter würden über die Fassade auch in höher gelegene Räumlichkeiten gelangen.

Türen und Fenster sichern

Mithilfe mehrerer Massnahmen, so die Polizei weiter, könnten Einbrecher jedoch von ihren Vorhaben abgebracht werden. Man soll Anwesenheit simulieren indem Zeitschaltuhren installiert werden, welche verschiedene Lichtquellen aktivieren sowie Radio- oder Fernsehgeräte angeschlatet lassen. Ratsam sei ausserdem, den Einblick in den Wohnbereich zu verunmöglichen.

Bei Abwesenheit empfiehlt die Polizei, sämtliche Fenster und Türen zu schliessen sowie Sicherheitsschlösser, Sicherheitsbeschläge, Fensteraufhebelsperren, Fenstergitter oder Sicherheitsrollläden einzubauen. Auch verstärkte Eingangstüren in Mehrfamilienhäusern könnten Einbruchdiebstähle verhindern. Wer im Aussenbereich Bewegunsmelder oder eine helle und starke Beleuchtung anbringe, könne Einbrecher fernhalten.

Nachbarn informieren

Von Vorteil sei zudem, die Nachbarn darüber zu informieren, wann man in der Regel zu Hause und wann man nicht anwesend sei. Wer verdächtige Personen oder ungewöhnliche Vorkommnisse im Quartier registriert, soll sich bei der Polizei melden.

30. Oktober 2017, 12:23

