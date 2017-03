Bergsteiger verunglückt tödlich

Am Montagnachmittag hat sich zwischen dem Hinter Fiescherhorn und der Westseite des Fieschersattels ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein Bergsteiger ist dabei ums Leben gekommen.

Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, steigen zwei Bergsteiger gemeinsam vom Konkordiaplatz über das «Ewigschneefäld» in Richtung Fieschersattel. Unterhalb des Fieschersattels errichteten sie ein Skidepot. Anschliessend stiegen sie angeseilt in Richtung Hinter Fiescherhorn hoch. Aus noch nicht geklärten Gründen stürzte einer der beiden Berggänger die Felswand hinunter und kam auf dem zirka 200 Meter unterhalb befindlichen Gletscher zum Stillstand. Durch den Sturz zog sich der 47-jährige ausländische Bergsteiger tödliche Verletzungen zu.

21. März 2017, 16:39

