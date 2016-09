Positives Ergebnis für Belalp Bahnen AG

Der Belalp Bahnen AG ist es trotz des schwierigen Winters erfreulicherweise gelungen, dank höheren Einnahmen beim Nebenertrag und einer erneuten Reduktion des Betriebsaufwandes auch im zweiten Jahr nach Inbetriebnahme der neuen Gondelbahn einen Gewinn auszuweisen.

Wie in der ganzen Schweiz bewirkten die ausbleibenden Schneefälle und die einzigartige Wärmeperiode über Weihnachten-Neujahr sowie das schlechte Wetter an vielen Wochenenden grosse Ertragseinbussen im Wintersportgeschäft. Dank Ertragssteigerungen beim Nebenertrag und Kosteneinsparungen gelang der Belalp Bahnen AG trotzdem ein erfreuliches Geschäftsergebnis, teilten diese am Freitag mit.

Empfindliche Ertragseinbusse im Winter Während der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2015/16 mit 6‘920‘000 Franken um 260‘000 Franken unter dem Vorjahr lag, betrug der Umsatzrückgang im Winter beim Personenverkehr sogar 392‘000 Franken bzw. 7 Prozent, wobei rund 90 Prozent dieser Ertragseinbussen auf das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft entfielen.

Positiv entwickelte sich der Nebenertrag, welcher um 50‘000 Franken gesteigert werden konnte. Im Sommer 2015 wurde das Vorjahresergebnis nur knapp verpasst. Erneuter Rückgang beim Betriebsaufwand Günstig entwickelte sich im Berichtsjahr der Betriebsaufwand, welcher dank striktem Kostenmanagement wiederum um 128‘000 Franken oder 3 Prozent reduziert werden konnte. Mit 38.5 Prozent zum Gesamtumsatz gilt der Personalaufwand im Branchenvergleich als genügend-gut. Sehr gute Finanzkennzahlen Das EBITDA (Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern) reduzierte sich um lediglich 4.5 Prozent auf 2‘830‘000 Franken.

Das Verhältnis EBITDA zu Ertrag von 40.9 Prozent gilt im Branchenvergleich als sehr gut. Der Cashflow lag mit 2‘337‘000 Franken um 2.8 Prozent unter dem Vorjahr und weist gemessen am Ertrag eine sehr gute Kennzahl von 33.8 Prozent aus. Wie im Vorjahr konnte erneut ein Unternehmensgewinn ausgewiesen werden (2015/16: 62‘000 Franken; 2014/15: 116‘000 Franken). Die Abschreibungen belaufen sich auf 2‘264‘000 Franken.

09. September 2016, 11:09

