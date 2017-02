Täscher Poststelle nicht mehr rentabel

Die Post prüft neue Lösungen für die Postversorgung in Täsch. Sie sei dazu im Dialog mit den Gemeindebehörden, teilte sie am Donnerstag mit. Entscheide seien noch keine ­gefallen.

Die Nutzung der Poststelle in Täsch stagniere seit Jahren auf tiefem Niveau. Trotz teilweiser Steigerung in den letzten Jahren reiche die Nachfrage aber nach wie vor bei weitem nicht aus, um längerfristig eine eigenständige Poststelle wirtschaftlich betreiben zu können, informiert die Post am Donnerstag in einer Mitteilung.

Man stehe diesbezüglich in Kontakt mit dem Gemeinderat von Täsch. Aus Sicht der Post steht deshalb im Dorf eine Postagentur als neue Lösung im Vordergrund.

Wie es weiter heisst, wird die Täscher Bevölkerung an einem öffentlichen Informationsanlass darüber informiert, warum eine Überprüfung nötig sei sowie das mögliche Alternativ-Angebot, die Postagentur, erläutert. Der Anlass ist für den 18. April 2017 angesetzt.

Solange eine neue Lösung noch nicht umgesetzt sei, bleibe die Postfiliale in Täsch unverändert in Betrieb.

pd / pan

02. Februar 2017, 10:43

