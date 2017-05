Postfiliale in Ried-Brig öffnet am 19. Juni

Ab Mitte Juni können die Bewohner von Ried-Brig Postdienstleistungen am neuen Standort im Volg-Laden an der Simplonstrasse 57 in Anspruch nehmen.

Wie bereits im März angekündigt, eröffnet die Post in Ried-Brig eine Filiale mit Partner im Volg. Zur Eröffnung kommt es am Montag, 19. Juni. Somit können Postgeschäfte weiterhin vor Ort erledigt werden. Wie dies genau vonstatten geht, wird der Bevölkerung am Mittwoch, 21. Juni, sowie am Donnerstag, 22. Juni, im Volg-Laden demonstriert.

Der jetzige Standort wird noch bis und mit Freitag, 16. Juni, bedient. Am Samstag, 17. Juni, bleibt die Filiale wegen Umzugsarbeiten geschlossen.

pd/map

30. Mai 2017, 10:18

