Rückblick auf ein bewegtes Geschäftsjahr

Die GV der RWO AG in Brigerbad am Donnerstagabend Foto: zvg

Die RW Oberwallis AG (RWO AG) hat sich seit ihrer Gründung vor bald zehn Jahren als Kompetenzzentrum für Projektmanagement etabliert. An der GV am Donnerstagabend in Brigerbad blickten die Verantwortlichen auf ein bewegtes Geschäftsjahr 2017 zurück.

Um eine zusammenhängende Entwicklung der Region Oberwallis zu ermöglichen, setzt die RWO AG verschiedene Gefässe und Instrumente ein: STRATOS für die Tourismusgebiete, die Agglomerationsprogramme für die Agglomeration Brig-Visp-Naters, das Projektprogramm für das Netzwerk der Oberwalliser Berggemeinden (NOB) oder das Projekt zur Regionalen Entwicklung (PRE) Agro Espace Leuk-Raron für den ländlichen Raum.

«Wir versuchen stets im Verbund Problemstellungen zu lösen oder das vorhandene Potenzial auszuschöpfen. In der Regionalentwicklung gibt es keine Herausforderung, die nur eine einzelne Organisation betrifft», sagt Geschäftsleiter Roger Michlig. Dies bestätigen die Projektbeispiele aus dem Geschäftsbericht 2017.

Verankerung mit der Wirtschaft

Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Verwaltungsrat im Rahmen einer Strategieüberarbeitung die Geschäftsfelder Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Wissenstransfer analysiert und die Aktivitäten für die nächsten Jahre gewichtet. «Für Gemeinden und Tourismusorganisationen ist die RWO AG heute vielfach erste Ansprechstelle», sagt VR-Präsident Richard Kalbermatter. «Das wollen wir auch für die Oberwalliser Unternehmen werden. Deshalb wollen wir die Verankerung mit der Wirtschaft stärken.»

Ausserdem will sich die RWO AG noch mehr und systematisch auf das vorhandene Potenzial besinnen und damit verbundene grosse Projekte angehen.

Die RW Oberwallis AG (RWO AG) führt und betreibt das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis. Sie ist im Besitz der Oberwalliser Gemeinden (34 Prozent), des Kantons Wallis (33 Prozent) und des Wirtschaftsforums Oberwallis (33 Prozent). Als Kompetenzzentrum für Regionalentwicklung stellt sich das Team in den Dienst der Region. Kernkompetenz der RWO AG ist das Projektmanagement. Sie initiiert, begleitet und realisiert Projekte, die die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Lebensraums Oberwallis erhöhen sollen.

pd/map

27. April 2018, 09:14

