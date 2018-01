Heute ganztags einwandfrei sonnig

Bis übers Wochenende liegt die Schweiz am Rande eines kräftigen Hochs über Russland, das im Oberwallis für trockenes und schönes Wetter sorgt. Nach kurzer Föhnphase geht es ab Dienstag mit starken Westwinden wieder unbeständig weiter.

Am Samstag ist das Oberwallis geprägt von prächtigem Winterwetter mit reichlich Sonnenschein von früh bis spät. Der Himmel ist meist wolkenlos und auf den Bergen herrscht gute Fernsicht. Am Nachmittag wird es im Rhonetal zudem relativ mild. Die Temperaturen erreichen bis etwa fünf Grad in Sitten und ein Grad in Zermatt. Es weht im Tal ein wenig Wind, auf den Bergen zeitweise leichter Südwind.

Auch am Sonntag bleibt es schön in den Walliser Bergen. Es herrscht bestes Skiwetter für Gäste aus aller Welt und einheimische Pistengänger. Zwar bleibt es auch am Montag weiterhin sonnig, allerdings bei föhnigem Wetter und allmählich aus Westen aufziehenden dichteren Wolken. Ab Dienstag stellt sich dann wieder unbeständiges und zeitweise nasses Wetter ein. Mehr Wetter-Infos gibt es hier.

pmo

13. Januar 2018, 10:46

