Präfekt und Vizepräfektin im Bezirk Entremont ernannt

Der Staatsrat hat die Demission von Jean-Maurice Tornay, Präfekt des Bezirks Entremont, zur Kenntnis genommen. Er hat nun den Vizepräfekten zum Präfekten befördert und gleichzeitig eine neue Vizepräfektin ernannt.

Jean-Maurice Tornay, Präfekt des Bezirks Entremont, hat auf den kommenden 31. August demissioniert. Infolgedessen hat der Staatsrat Alain Maret zum neuen Präfekten des Bezirks Entremont ernannt. Der amtierende Vizepräfekt ist 58 Jahre alt und in Versegères in der Gemeinde Bagnes wohnhaft. Er unterrichtet seit 1982 an der Orientierungsschule von Bagnes-Vollèges. Diese Einrichtung leitet er seit 2001.

Gleichzeitig ernannte die Regierung Marie-Luce Pouget, geborene Lovey, zur Vizepräfektin. Die 52-Jährige wohnt in Orsières. Die Inhaberin eines pädagogischen Reifezeugnisses bildete sich fortlaufend weiter und erhielt das Zertifikat als Praktikumslehrperson, als Beraterin der organisatorischen Entwicklung der Schulen sowie als Schulverantwortliche. Der Präfekt und die Vizepräfektin treten ihr Amt am 1. September 2017 an.

