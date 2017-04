OVS blickt auf schwieriges Jahr zurück

Am vergangenen Freitag hat die alljährliche Präsidentenkonferenz des Oberwalliser Samariterverbands (OVS) in Brig-Glis stattgefunden. Mit Spannung erwarteten die anwesenden Präsidenten der Oberwalliser Samaritervereine die Neuigkeiten aus dem Verband und dem Schweizerischen Samariterbund (SSB).

Der OSV hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nicht nur die laufenden Anpassungen im Bereich der Ausbildung in Erster Hilfe stellten die Vereine vor Herausforderungen, sondern auch die lang anhaltende Vakanz beim OSV- Sekretariat erhöhte den administrativen Aufwand. Verbandspräsident Andreas Schaller durfte verkünden, dass diese Stelle nun mit Raphaela Pfaffen-Theler neu besetzt werden konnte.

Seitens des Schweizerischen Samariterbundes gab es ebenfalls einige Neuigkeiten zu verkünden. So trat das neue Kaderreglement am 1. Januar in Kraft und erfuhr zur ursprünglichen Version schon einige wichtige Anpassungen im Bereich der Mindestanforderungen für Kursleiter. Diese Anpassungen entlasten vor allem die Vereine in den Randregionen, in denen nicht jeden Monat Kurse angeboten werden. Ohne diese Anpassung im Reglement hätten einige langjährige Kursleiter keine weitere Zertifikation erhalten und den Vereinen wäre somit die Existenzgrundlage entzogen worden.

Das Kalenderjahr der Samariter weist noch einige Highlights auf, auf die an der Präsidentenkonferenz hingewiesen wurde. So findet am 29. April die Delegiertenversammlung des OSV in Lalden statt. Das SRK führt am 16. September den «Tag der Tat» durch, der unter dem Motto «Samariter gegen Leukämie» steht. Gleichzeitig ist dies der Internationale Tag der Blutstammzellenspende.

Kurz vor Schluss stellte Sabine Fux, Leiterin Sozialpädagogische Familienbegleitung Oberwallis, den Verein «Benevoles Valais-Wallis» vor. Dieser Dachverband zur Freiwilligenarbeit hat sich zum Ziel gesetzt, die Freiwilligenarbeit im Bereich der Vereine zu fördern und deren Anerkennung sowie Wertschätzung zu steigern. Ausserdem sollen die Vereine bei der Suche nach Freiwilligen unterstützt und der Austausch unter den Partnervereinen erhöht werden.

11. April 2017, 10:33

