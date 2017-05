Die acht grössten Tourismusgemeinden des Wallis – Anniviers, Bagnes, Champéry, Crans-Montana, Nendaz, Lens, Saas-Fee und Zermatt – unterstützen die Revision des kantonalen Raumplanungsgesetzes.

Sie haben heute in Sitten an einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass sie für den Abstimmungskampf vom 21. Mai 2017 ihre Kräfte vereint haben. David Bagnoud, Gemeindepräsident von Lens, stellt klar: «Natürlich unterstützen wir dieses Gesetz nicht leichten Herzens, sondern weil es das kleinere Übel ist. Das Vorhaben hilft uns aus der Rechtsunsicherheit, die unsere Gemeinden belastet. Es ist eine pragmatische Lösung, die eine Auszonung von 1100 statt 2200 Hektaren vorsieht, also nur halb so viel wie zu Beginn geplant. Wenn die Walliser Bevölkerung Nein sagt, dann besteht die Rechtsunsicherheit in unseren Gemeinden fort, und das ist vermutlich noch gefährlicher für unsere Wirtschaft.»

Eloi Rossier, Gemeindepräsident von Bagnes, pflichtet bei: «Bei einer Ablehnung drohen dem Wallis ein totales Bauverbot und geschätzte Wirtschaftseinbussen von 1,3 bis 3,8 Milliarden Schweizer Franken in den nächsten zehn Jahren. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen.» Die Konsequenzen im Falle einer Ablehnung stellen auch klar für Roger Kalbermatten, Gemeindepräsident von Saas-Fee. «Ein absolutes Verbot von Neueinzonungen, selbst mit einer flächendeckenden Kompensation oder bei vorliegender Dringlichkeit würde insbesondere die Realisierung kommunaler, aber auch regionaler und kantonaler Projekte im Bereich Tourismus und Wasserkraft, welche ein Einzonung benötigen, verunmöglichen. Konkret könnten, wie auch Visionen für Saas-Fee bestehen, keine Skigebietserweiterungen oder Zusammenschlüsse von Skigebieten, mehr realisiert werden». Deshalb haben diese acht grossen Tourismusgemeinden beschlossen, die kantonale Revision des RPG zu unterstützen.

pd/wek

04. Mai 2017, 14:34

