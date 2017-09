Preis der Stiftung «Bernard und Claude Rouiller» für Andreas Weissen

Die Schauspielerin und Wahlwalliserin Pascale Rocard Hiroz und der Alpenschützer und Sagenerzähler Andreas Weissen sind die diesjährigen Preisträger der «Stiftung Bernard und Claude Rouiller». Die Stiftung mit Sitz in Dorénaz fördert und belohnt mit ihren Preisen und Stipendien das kulturelle und wissenschaftliche Schaffen im Kanton Wallis.

Der Stiftungsrat unter dem Präsidium von Rechtsprofessor Nicolas Rouiller übergab die Auszeichnungen 2017 an zwei Persönlichkeiten, «die mit ihrem Werk und ihrem Schaffen das kulturelle Leben im Kanton Wallis seit Jahren bereichern».

Die Pariserin Pascale Rocard Hiroz, die heute in Verbier lebt, wurde für ihre vielfältige Arbeit als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin ausgezeihcnet. Ihre Impulse seien für das Wallis von besonderem Wert.

Ein weiterer Preis ging in das Oberwallis, an den Briger Andreas Weissen. Der engagierte Alpenschützer wurde vom Stiftungsrat mit dem Preis für die Pflege des wohlklingenden Dialekts und der reichen mündlichen Überlieferung des deutschsprachigen Wallis geehrt. Mit seinem kulturellen Engagement durchbriche er Schranken, welche durch die Geschichte oder durch Vorurteile aufgebaut wurden.

Stiftungsratspräsident Nicolas Rouiller überreichte die Preise anlässlich der öffentlichen Brisolée der Gemeinde Dorénaz am Samstagabend. Die Laudatio auf Andreas Weissen hielt dabei die ehemalige Grossratspräsidentin und Nationalrätin Monique Paccolat. Dem Stiftungsrat gehören weitere Persönlichkeiten an, beispielsweise Korpskommandant Dominique Andrey und Jean-Henry Papilloud, der Präsident des Geschichtsforschenden Vereins des französischsprachigen Wallis.

In den vergangenen Jahren gingen Preise der Stiftung «Bernard und Claude Rouiller» unter anderem an den ehemaligen Kantonsarchivaren Hans Robert Ammannm an den Komponisten und Dirigenten Léon Jordan sowie an den Schriftsteller und Polemisten Narcisse Praz.

24. September 2017, 10:01

