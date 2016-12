Primarschule Glis gewinnt ergonomische Stühle

Sie erlauben ein leichtes Wippen, verhindern das Abrutschen und stellen sicher, dass man auch bequem und ohne Druckstellen zu riskieren seitwärts sitzen kann: die neuen Stühle der bernisch-jurassischen Firma Zesar sind kürzlich mit dem "worlddidac-Award" ausgezeichnet worden.

24 dieser Sitzgelegenheiten stehen neu im Primarschulhaus Glis. Zu verdanken ist dies einer glücklichen Fügung: im Rahmen der Bildungsveranstaltung Swiss Education Days vom vergangenen November in Bern gewann der Direktionsrat der Schulen Brig Süd eine entsprechende Verlosung. Heute nun konnte Schuldirektor Robert Lochmatter die Stühle im Gesamtwert von 5000 Franken entgegennehmen.

"Die Idee ist, dass wir die Stühle nun in den Klassenzimmern verteilen. Nach einer Evaluation werden wir sehen, ob man in Zukunft ganz auf die Firma Zesar setzen will", führt Lochmatter aus. Verkaufspotenzial hätte die Firma: schon bald soll ein Erweiterungsbau die Gliser Primarschule um vier neue Klassenzimmer bereichern.

pac

23. Dezember 2016, 14:22

