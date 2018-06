Privatautos brauchen neu Bewilligung für Alpaufzug Triftalp

Am Sonntag findet auf der Triftalp der alljährliche Alpaufzug mit Ringkuhkämpfen statt. Neu ist dieses Jahr, dass die Anfahrt im Privatauto auf der Bergstrasse Richtung Triftalp ohne Genehmigung untersagt ist. Eine Bewilligung ist kostenpflichtig und muss vorab eingeholt werden.

Die Besucher des Alpaufzugs sind gebeten, ihr Auto gebührenpflichtig auf dem Parkplatz der Bergbahnen Hohsaas zu parkieren oder sich bei der Gemeinde oder dem Tourismusbüro in Saas-Grund eine Bewilligung einzuholen. Diese kostet zehn Franken und ist gut ersichtlich in der Windschutzscheibe des Autos zu hinterlegen.

Alternativ bietet sich die Anfahrt mit dem Postauto direkt vor die Talstation an. Die Bergbahnen Hohsaas bieten ein Kombi-Abo mit Bahnfahrt und Verköstigung auf der Alp an. Die Gondelbahn Kreuzboden fährt durchgehend von 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr mit Ausstieg in der Zwischenstation Triftalp.

Mit 30 Eringerkühen und zehn Milchkühen ist die Triftalp der grösste Alpaufzug des Saastals. Die Kühe werden morgens um 10:00 Uhr auf der Alp versammelt und nummeriert. Nach der Heiligen Messe starten um 11:45 Uhr die Ringkuhkämpfe. Wie jedes Jahr gibt es Kantinenbetrieb und musikalische Unterhaltung von DJ Marco.

20. Juni 2018, 14:49

