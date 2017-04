Drei Hotels aus dem Oberwallis nominiert

Bereits zum fünften Mal prämiert Schweiz Tourismus dieses Jahr Schweizer Gastfreundlichkeit mit dem Prix Bienvenu. Nominiert sind in zwei verschiedenen Kategorien auch drei Oberwalliser Hotels.

In der Kategorie «Ferienhotel klein & fein» ist das Hotel Glocke in Reckingen nominiert sowie das Hotel Gädi in Grächen. Bei den Luxushotels hat es das «The Capra» in Saas-Fee unter die Top 3 geschafft.

Das Unternehmen TrustYou hat dafür mehrere hunderttausend Gäste-Feedbacks aus über 250 Bewertungs- und Buchungsplattformen, abgegeben zwischen September 2015 und August 2016, ausgewertet. Bei der Analyse der Hotelbewertungen wurden damit Softfaktoren wie Aufmerksamkeit, Herzlichkeit, Empathie oder Hilfsbereitschaft des Personals berücksichtigt. Schweizer Hotels mit mindestens 70 Feedbacks auf Bewertungs-Websites sind automatisch für die Teilnahme am Prix Bienvenu qualifiziert.

Die Sieger in fünf Kategorien werden den Preis am Schweizer Ferientag in Davos am 23. Mai entgegennehmen. Gewinnen wird, wer in Online-Gästebewertungen und nach Jury-Besuchen punkto Freundlichkeit am meisten überzeugen konnte.

28. April 2017, 15:01

