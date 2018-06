Geosat gewinnt den 9. Prix Créateurs WKB

Strahlende Gesichter. Die Entwickler von Geosat, einem globalen Informationssystem für Bergbahnen, wurden am Mittwoch mit dem 9. Prix Créateurs WKB ausgezeichnet. Foto: zvg

Das Unternehmen Geosat, das ein globales Informationssystem für Bergbahnen entwickelt hat, gewinnt die 9. Ausgabe des Prix Créateurs WKB. Mit 47% der Stimmen konnte das Sittener KMU das Publikum überzeugen. Es gewinnt den Hauptpreis im Wert von 30’000 Franken.

Nicht weniger als 85 Projekte wurden anlässlich der Ausgabe 2018 des Prix Créateurs WKB eingereicht, was für die diesjährige Ausgabe einen Rekord bedeutet. Schlussendlich hatte das Publikum zwischen den drei Finalisten Dufour Aerospace (Luftfahrzeug mit Senkrechtstart und -landung), Biosphère (Produktion von geruchlosem und natürlichem Kompost) und Geosat zu entscheiden.

Am Ende des Gala-Abends erhielt Geosat nicht nur den Prix Créateurs WKB, sondern und damit einhergehend vor allem auch 10‘000 Franken in bar, Coaching-Leistungen im Wert von 15‘000 Franken sowie einen Werbespot im Wert von 5‘000 Franken.

Ein innovatives System für Bergbahnen

Geosat entwickelte ein globales Informationssystem für die Betreiber von Bergbahnen: Verfolgung der Pistenpräparierung und der Beschneiung via GPS/GPRS, digitale Erfassung von Spreng- und Rettungseinsätzen, Analysen von Fahrten und Gewohnheiten der Skifahrer. Diese Entscheidungshilfe ermöglicht eine Reduktion der Produktionskosten (Treibstoff, Wasser, Strom) um 15 bis 20 Prozent und bietet den Kunden gleichzeitig einen reellen Mehrwert durch die Verbreitung von Infos in Echtzeit via Smartphone.

Die Auszeichnung wurde anlässlich eines Gala-Abends, an dem fast 600 Personen, darunter der Pressekarikaturist und Unternehmer Patrick Chappatte, anwesend waren und der zum ersten Mal in Martinach durchgeführt wurde, verliehen. ​

Seit 2007 organisiert die Walliser Kantonalbank gemeinsam mit Business Valais, der Wirtschaftsförderung des Kantons Wallis, den Prix Créateurs WKB. Er dient dem Zweck, den Unternehmergeist und die unternehmerische Kreativität im Wallis weiterzuentwickeln.

