Pro Natura baut um

Das Pro Natura Zentrum Aletsch auf der Riederalp wird für knapp drei Millionen Franken umgebaut. Im Mittelpunkt steht die energietechnische Sanierung des Naturschutzzentrums.

«Das Pro Natura Zentrum Aletsch soll ein Musterbetrieb mit Vorbildfunktion werden», sagte Zentrumsleiter Laudo Albrecht bei der Präsentation der Neuerungen am Donnerstag auf der Riederfurka. Vor allem die Energieversorgung mit ­Erdöl und elektrischem Strom habe den Verantwortlichen schon seit Langem Kopfzerbrechen bereitet. Um das Zentrum in Zukunft weitgehend CO2-neutral betreiben zu können, werden Luft/Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Den dafür benötigten Strom wird die Sonne liefern. Die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten in drei Gebäuden lassen in der Saison 2019 lediglich einen Teilbetrieb des Zentrums zu. | Seite 2

10. August 2018, 07:00

