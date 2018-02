Provins auf Einkaufstour

Per 1. März 2018 übernimmt Provins die Régence Balavaud. Das Weingut umfasst acht Hektaren Rebland, eine Kellerei und ein Restaurant.

«Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir dort übernehmen. Die Régence-Balavaud in Vétroz ist eine gut eingeführte Marke mit starker regionaler Präsenz. Es ist ein starkes Signal an unsere Mitglieder, dass die Dynamik von Provins und den Ehrgeiz unseres Unternehmens

unterstreicht», schreibt Pierre-Alain Grichting, Präsident des Verwaltungsrats von Provins, in einer Medienmitteilung.

Gemeinsame Werte

Die Übernahme stehe für Provins im Einklang mit dem Wunsch der 3200 Mitglieder der Genossenschaft, die Versorgung mit hochwertigen Trauben zu gewährleisten und die Diversifizierung ihrer Aktivitäten zu verstärken. Die Weinkellerei Régence-Balavaud ist 2016 zum Schweizer Weinkeller des Jahres ernannt worden. Sie produziert rund 75'000 Flaschen pro Jahr, umfasst acht Hektar Rebfläche, besitzt einen Weinkeller und ein Restaurant mit vier Gästezimmern. Die Aktionäre hätten mit Provins einen zuverlässigen, soliden und vertrauenswürdigen Partner gefunden. «Wir freuen uns sehr, dass wir eine Regelung gefunden haben, die Kontinuität unseres 1975 gegründeten Unternehmens und aller Arbeitsplätze garantiert» sagt Blanca Imboden-Mounir, Direktorin von Régence Balavaud. «Wir sind überzeugt, dass Provins, mit dem wir die Werte Tradition, Know-how und Innovation teilen, die Marke Régence-Balauvaud weiterentwickeln wird», unterstreicht Blanca Imboden-Mounir.

Die Marke bleibt erhalten

Alle Aktivitäten des Unternehmens mit Sitz in Vétroz werden fortgeführt und die Marke bleibe erhalten. Alle aktuellen Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. «Die Régence-Balavaud hat grosse Ähnlichkeit mit den Tätigkeitsfeldern und den Kompetenzen von Provins – beide haben Exzellenzniveau erreicht. Provins wurde 2008 und 2013 zweimal zur Schweizer Kellerei des Jahres ernannt», sagt Raphaël Garcia, CEO von Provins.

Ziel sei es, Synergien und neue Projekte zu entwickeln, damit die Marken Provins und Régence- Balavaud weiter expandieren. Davon ist auch Julien Fournier überzeugt. Als Önologe und derzeitiger Direktor der Régence-Balavaud wird er weiterhin für die Weinherstellung und die Markenentwicklung verantwortlich sein. Dieses Abkommen wird es der RégenceBalavaud ermöglichen, aktiv in bestimmten Sektoren wie dem Weintourismus tätig zu werden.

Die jetzige Transaktion entspricht den Wachstumszielen, welche Provins an der Generalversammlung im Dezember 2017 beschlossen hat. RégenceBalavaud beteiligt sich auch an der Eröffnung der Provins-Boutique in Martigny, die auf dem Konzept der Förderung von Weinen und lokalen Produkten basiert. Sie geht dabei geplanten Projekten in Susten, Brig und Zürich voraus.

20. Februar 2018, 14:21

