Prozessionen am "Herrgottstag"

Tagwacht noch vor der Morgendämmerung, Ehrenkompanien oder Herrgottsgrenadiere, der Pfarrherr, der den Zug der Gläubigen mit der Monstranz anführt: heute Donnerstag feierten die Christen Fronleichnam, den "Herrgottstag".

Exemplarisch hat der Walliser Bote den Feierlichkeiten in Raron beigewohnt. Dort begleitete eine Ehrenkompanie, bestehend aus Gardisten, sowie aus fast 50 ehemaligen und aktuellen Wehrmännern, Pfarrer Paul Martone auf dem Weg durchs Dorf. An der Prozession, die auf eine Messfeier in der Felsenkirche folgte, nahmen mehrere Hundert Personen teil. Unter ihnen auch die Musikgesellschaft Echo Raronia sowie der Tambouren- und Pfeiferverein Heidenbiel.

Er sei eigens aus dem Vatikan in sein Heimatdorf gereist, um in der Tracht der Schweizergarde an der Prozession teilnehmen zu können, berichtet der 21-jährige Gardist Robin Salzmann. Das anschliessende Apéro konnte er allerdings nur kurz geniessen: nachdem er am Mittwoch im Wallis angekommen war, muss er heute bereits wieder nach Rom aufbrechen.

31. Mai 2018, 13:46

