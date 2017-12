Quecksilber-Lösung beflügelt Lonza-Aktien

Lonza-Werke. Die Einigung über den Kostenverteiler zur Bewältigung der Quecksilber-Affäre der Lonza-Werke in Visp kam bei Investoren gut an. Foto: 1815

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag auf breiter Front zugelegt. Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss schliesslich 0,50 Prozent höher bei 9361,41 Punkten.

Der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,42 Prozent auf 10'720,02 zu. Grösster Gewinner des Tages waren die Papiere von Lonza (+2,5 Prozent). Laut Marktkreisen stockten institutionelle Investoren ihre Positionen in Lonza auf.

Am Montag war ausserdem bekannt geworden, dass der Konzern 47,5 Millionen Franken zur Beendigung einer Quecksilber-Kontroverse im Wallis bezahlen wird. Somit entfällt für das Unternehmen eine langjährige, kostspielige Verantwortungsklärung auf rechtlichem Weg, die mit Unsicherheiten behaftet gewesen wäre.

Ebenfalls klar im Plus schlossen die Papiere von Sonova (+1,5 Prozent), Logitech (+1,0 Prozent) sowie die Bankentitel UBS, Credit Suisse und Julius Bär (je +0,5 Prozent).

Erst am Nachmittag drehten die Zurich-Aktien (+0,4 Prozent) ins Plus. Am Vorabend hatte der Konzern die Übernahme des australischen ANZ-Lebensversicherungsgeschäfts für umgerechnet gut 2 Milliarden Franken bekannt gegeben, womit der Konzern zum führenden Lebensversicherer für Privatkunden in "Down Under" wird.

Gestützt wurde der Leitindex am Dienstag auch von den drei defensiven Schwergewichten. Sowohl die Papiere von Novartis (+0,7 Prozent) als auch Nestlé (+0,6 Prozent) und Roche (+0,5 Prozent) beendeten den Tag unter positiven Vorzeichen. Roche hatte am Dienstag Daten aus der Phase-III-Studie MURANO an einem Fachkongress vorgelegt und dabei erste Erfolge vermeldet.

Swatch im Minus

Grösster Verlierer des Tages waren am Dienstag die Papiere von Swatch (-0,7 Prozent). Die Titel des Uhrenherstellers wurden von Gewinnmitnahmen gebremst. Am Vortag hatten Swatch nach einer Heraufstufung durch die Credit Suisse gleich um zwei Schritte und einer massiven Kurszielerhöhung noch 3,6 Prozent zugelegt.

Ebenfalls im roten Bereich standen zum Börsenschluss die Dufry-Aktien (-0,7 Prozent). Ebenfalls im Minus schlossen ausserdem die Versicherungstitel Swiss Life (-0,5 Prozent) oder Bâloise (-0,3 Prozent) sowie LafargeHolcim (-0,2 Prozent).

Im breiten Markt gaben die Aktien von Dormakaba (-6,2 Prozent) nach einer Abstufung durch die UBS auf "Sell" von "Neutral" deutlich nach. Etwas leichter bergab ging es nach der Ernennung eines neuen Chefs für Feintool (-1,4 Prozent).

