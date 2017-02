Quentin Birchen wird vermisst

Seit dem vergangenem Samstag, 18. Februar 2016, wird Quentin Birchen vermisst. Der 16-Jährige kam von einem Tagesausflug nicht nach Hause.

Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, verliess Quentin Birchen, geboren am 09.08.2000, seinen Wohnsitz in Monthey (in Begleitung eines Bekannten), um sich in den «Japan Impact» Salon nach Lausanne zu begeben, wo er gegen 18.30 Uhr zum letzten Mal gesehen wurde. Er kehrte nicht mehr nach Hause zurück.

Signalement:

175 cm, zirka 65 - 70 kg, schlanke Statur, hellbraune Haare, blaue Augen, trägt ein Kostüm welches aus einer beigefarbenen Weste, weissem Hemd, weissen Hosen, schwarzen Short über den Hosen bestand.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei 027 326 56 56 zu richten.

20. Februar 2017, 11:17

