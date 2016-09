Drei Jahre in Folge mehr Bussen gegen Walliser Automobilisten

2015 sind im Kanton Wallis gegen Automobilisten Bussen in der Höhe von rund 2,4 Millionen Franken ausgesprochen worden. Das sind 46 Prozent mehr als im Vergleichsjahr 2013.

Für das Kantonsbudget werden vom Departement für Sicherheit, dem zurzeit Staatsrat Oskar Freysinger vorsteht, die zu erwartenden Einnahmen aus Bussgeldern aus dem Strassenverkehr budgetiert. «Dieser Budgetposten hat sich in den letzten Jahren wenig geändert und bewegt sich ungefähr zwischen zwei und drei Millionen Franken», erklärt der Walliser Polizeikommandant Christian Varone auf Anfrage des «Walliser Boten». Die Zunahme des Strassenverkehrs sowie des Fahrzeugparks des Kantons Wallis erklärten diese Anpassungen. «Im Vergleich zu anderen Kantonen beläuft sich der Unterschied bei den Budgets und den einkassierten Summen auf zweistellige Millionenbeträge.»

«Andere Kantone kassieren zweistellige Millionenbeträge an Bussgeldern» Christian Varone, Kommandant Kantonspolizei

Laser-Radargeräte für besonders gefährliche Fahrer

So wurde im Wallis im Jahr 2013 Bussgeld in der Höhe von 2'650'000 Franken budgetiert, einkassiert wurden 1'630'219 Franken, 2014 standen 2'670'000 Franken im Voranschlag, der Ertrag belief sich auf 2'112'912 Franken. Mehr Bussgelder als budgetiert (1'950'000 Franken) sind 2015 mit 2'378'000 Franken gegen Verkehrssünder auf Walliser Strassen ausgesprochen worden. Im Vergleich zum Jahr 2013 entspricht das einer Steigerung von 46 Prozent. «Wie man aber anhand der Zahlen feststellen kann, verfolgt die Kantonspolizei nicht ein finanzielles Ziel, versucht aber die Verkehrssicherheit auf den Strassen des Kantons Wallis zu gewährleisten», kommentiert Varone den Blick auf die nüchternen Zahlen.

Ein Grossteil der Ordnungsbussen, die genaue Zahl wollte Varone nicht nennen, stammt von ertappten Tempo-Sündern. «Im laufenden Jahr sind von der Kantonspolizei bislang 1295 Radarkontrollen durchgeführt worden. 1879 waren es im Jahr 2015. Es besteht also eine Stabilität auf diesem Gebiet, die 2017 andauern wird und sich im gleichen Rahmen bewegen sollte», äussert sich der Walliser Polizeikommandant aber zur Anzahl durchgeführter Tempo-Kontrollen. Varone präzisiert in diesem Zusammenhang, dass der Kanton die Zahl der Radargeräte seit Jahren nicht erhöht habe und dass «Laser-Radargeräte eingesetzt werden, um Fahrer mit einem besonders gefährlichen Fahrverhalten zu kontrollieren».

Die Radar-Strategieder Katonspolizei

Nach welchen Kriterien wird entschieden, wo und wann Radargeräte die Einhaltung der Tempolimiten überprüfen? «Die Kantonspolizei Wallis hat im Bereich Strassenverkehr eine Strategie eingeschlagen, die sie bereits seit mehreren Jahren umsetzt. Zunächst richtet sie ihr Augenmerk auf Präventionsmassnahmen, wie die Sichtbarkeit der Polizisten zu bestimmten Zeiten an neuralgischen Orten, um damit die Strassenverkehrssicherheit zu verstärken», erklärt Varone. «Zweitens konzentrieren sich repressive Aktionen, also Radarkontrollen, auf Örtlichkeiten mit erhöhtem Unfallrisiko wie innerorts, in der Nähe von Schulen sowie auf Strassenabschnitten mit höheren Unfallzahlen.» Strassen, auf denen man in der Vergangenheit massive Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt hat, werde ebenfalls ein besonderes Augenmerk geschenkt.

Diese Strategie trage ihre Früchte, sagt Varone. «Zählte man 1970 noch 117 Tote auf den Walliser Strassen, sind es 16 Personen, welche 2015 das Leben bei einem Verkehrsunfall in unserem Kanton verloren.» Ziel der Kantonspolizei Wallis sei es, den Verkehrsteilnehmern auf den Walliser Strassen die bestmögliche Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ohne sie zu belästigen.

zen

14. September 2016, 07:00

