Schüler erhalten Brauch in Simplon Dorf

Die Simpiler Schuljugend hat es auch während dieser Karwoche verstanden, die Tradition des «Rällens» als beliebten Brauch in der Karwoche hoch zu halten.

Ob zur frühen Morgenstunde fürs Beten-Läuten, mittags zum Angelus oder am Abend beim Einladen zu den kirchlichen Feiern und anschliessend noch einer Runde durch die Dorfgassen, es wurde gerällt was das Zeug hielt.

Das Kommando hatten zwei Schüler und eine Schülerin mit Säbel und in Söldneruniform. Wer nach der Runde mit seiner Rällu noch nicht still hielt, wurde mit drei Säbelschlägen auf den Hintern «bestraft». Die Tradition des Rällens reicht in Simplon Dorf weit zurück. Von Gründonnerststag bis Ostersamstag werden die Glocken nicht geläutet und selbst in der Kirche ersetzen das Geläute kleine Rällä von den Ministranten. Dem Tonlaut kommen die Räller danke ihren kräftigen Einsatz dem Glockengeläut schon mal ebenbürtig.

pd/noa

15. April 2017, 11:40

Artikel teilen