Raiffeisenbank Region Leuk in Feierlaune

Die Raiffeisenbank Region Leuk feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum und erhält gleichzeitig in der Person von Stefan Brux einen neuen Vorsitzenden der Bankleitung.

Die Raiffeisenbank Region Leuk wurde 1918 als Darlehenskasse gegründet und feiert 2018 ein grosses Jubiläum. Von einer Stubenbank hat sie sich über die Zeit zu einem gewichtigen Finanzdienstleister und einem regionalen Player entwickelt.

Rund eine Woche nach der offiziellen Generalversammlung findet am 21. April eine Jubiläumsfeier in einem Festzelt in Turtmann statt. Es werden 1600 Genossenschaftsmitglieder und Gäste erwartet. Darüber hinaus finden über das Jahr verteilt mehrere Events für Jung und Alt statt.

Mit der Region gewachsen

Der bisherige Vorsitzende der Bankleitung, Rainer Mathier, kann auf 22 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Unter seiner Führung stieg die Bilanzsumme um das Zehnfache auf heute 658 Millionen Franken. In seiner Ära gelangen zwei Fusionen. Als einer der Höhepunkte wurde im Jahr 2016 der neue Hauptsitz in Susten eröffnet. Dank umsichtiger Geschäftsführung und vorsichtiger Kreditpolitik konnte die Bank in all den Jahren gute Ergebnisse erzielen. Mathier ist auf eigenen Wunsch in die Frühpension gegangen.

Der neue Vorsitzende der Bankleitung, Stefan Brux, ist diplomierter Finanzplaner sowie Inhaber des Diploma of Advanced Studies in Bankleitung der Hochschule Luzern und verfügt über langjährige praktische Erfahrung als Bankleiter der ehemaligen Raiffeisenbank Raron-St.German-Niedergesteln.

Der 54-jährige Bankfachmann ist seit Februar 2016 bei der Raiffeisenbank Region Leuk als Bankleiter-Stellvertreter sowie Leiter Vertrieb tätig. Stefan Brux ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. «Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Die Raiffeisenbank Region Leuk ist seit vielen Jahren auf Erfolgskurs. Jetzt gilt es, die Erfolge zu bestätigen und die Bank weiter zu entwickeln.»

14. April 2018, 08:42

