Ralf Kreuzer zum Delegierten der Winterspiele 2026 ernannt

Der Staatsrat hat Ralf Kreuzer aus Visperterminen zum Delegierten für die Olympischen Winterspiele 2026 ernannt.

Der 34-jährige Ralf Kreuzer besitze langjährige Erfahrung im Wintersportbereich, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Als ehemaliger Profisportler im Ski Alpin war Ralf Kreuzer jahrelang Mitglied des Swiss-Ski Weltcup Speed Teams. Ferner habe er als Mitglied verschiedener Organisationskomitees von Weltcupveranstaltungen Erfahrungen in der Eventorganisation gesammelt. Durch seine beruflichen Tätigkeiten in der internationalen Sportvermarktung besitze er zudem Kenntnisse im Projektmanagement.

Als Delegierter des Kantons Wallis für die Olympischen Winterspiele Sion 2026 gehört unter anderem das Präsidium und die Führung der internen Arbeitsgruppe zu seinen Hauptaufgaben. Auf strategischer Ebene wird Kreuzer unter anderem den Sitzungen des Olympischen Kandidaturkomitees als Vertreter der ständigen Delegation des Staatsrates beiwohnen. Zudem ist er für die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Wallis, der Eidgenossenschaft, den anderen involvierten Kantone und der Stadt Sitten verantwortlich.

Der Amtsantritt von Ralf Kreuzer wird im Einvernehmen mit seinem derzeitigen Arbeitgeber festgelegt.

26. Oktober 2017, 14:15

Artikel teilen