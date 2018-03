Rap, Elektro, Rock? Die Party zählt!

Der Schauspieler und Oscar-Preisträger Jared Leto wird mit seiner Band «Thirty Seconds To Mars» in Gampel auch neue Musik im Gepäck haben. Foto: zvg

Das Open Air Gampel setzt auf eine breite Palette Musik. Damit will man eine ausgelassene Stimmung erreichen und möglichst viele Leute ansprechen. Ob damit der Besucherrekord erneut geknackt wird?

Artikel zum Thema «187 Strassenbande» kommt nach Gampel

Die drei grössten Namen auf dem diesjährigen Festivalplakat zeigen die Marschrichtung des Open Air Gampels an: Einmal Rap, einmal Rock, einmal Elektro. Was die Bands «Macklemore», «The Chemical Brothers» und «Thirty Seconds To Mars» verbindet? Erfolgreich und massentauglich sind sie und für ausgelassene Stimmung sorgen sie. Zumindest die beiden Letztgenannten haben mehr als 20 Jahre Banderfahrung auf dem Buckel.

Neue Alben im Gepäck

Der Schauspieler und Oscar-Preisträger Jared Leto wird mit seiner Band «Thirty Seconds To Mars» in Gampel auch neue Musik im Gepäck haben. Ihr neues Werk «The New Album» erscheint am 6. April. Auch von den «Chemical Brothers» soll in diesem Jahr ein neues Album erscheinen.

Doch besonders bei den kleineren Namen auf dem Festivalplakat findet sich der eine oder andere Schmankerl. So etwa die Österreicher «Wanda», die ihre Ohrwürmer wie «Bologna», «Bussi Baby» und «Columbo» dem Publikum ins Ohr setzen. Weitere Höhepunkte werden die politisch angehauchten Texte von Bands wie «Feine Sahne Fischfilet» oder die spannende Mischung zwischen Punkrock und irischem Folk der Band «Dropkick Murphys» sein.

Jede Menge Rap

In dem Programm des Open Air Gampels finden sich auch einige Wiederholungstäter: So werden die Rocker aus Schweden namens «Mando Diao» ein Comeback in Gampel wagen. Zudem findet sich gar ein Namen, der im letzten Jahr bereits auf der Bühne stand: «Seasick Steve». Sein Konzert musste wegen Sturm und Regen im letzten Jahr abgesagt werden. Selber sagte er noch auf der Bühne, er wolle sein Konzert im nächsten Jahr fertig spielen. Dieser Wunsch wurde dem amerikanischen Bluesmusiker erfüllt.

Gleich drei grosse Rapper aus Deutschland kommen in diesem Jahr nach Gampel. Mit Wortgewalt und Beats werden «Marteria», die «187 Strassenbande» und «Käptn Peng & die Tentakel von Delphi» das Publikum in Gampel für sich gewinnen.

Dazu gesellen sich auch die wohl bekannteste Schweizer Rapperin «Steff La Cheffe» und der Hit-Produzent «Dodo». Neben diesen internationalen Acts werden einige Schweizer Bands den Weg nach Gampel finden. So etwa der junge Zürcher Troubadour «Faber», die Mundart-Rocker «Hecht» oder «The Gardener & The Tree».

Zu den zahlreichen Schweizer Acts gesellen sich gleich zwei Bands aus Zermatt. Die Folk-Popper «Wintershome», werden schon bald ihr Album, welches sie in Seattle aufgenommen haben, veröffentlichen und in Gampel präsentieren. Zudem wird die Band «Vibez» in Gampel spielen.

Line up 2018

Donnerstag, 16. August 2018

14:45 - 15:30 45 Min. Red Death By Chocolate 15:30 - 16:15 45 Min. White Yungblud 16:15 - 17:15 60 Min. Red Faber 17:15 - 18:15 60 Min. White De Staat 18:15 - 19:15 60 Min. Red Eluveitie 19:30 - 20:30 60 Min. White The Joy Formidable 20:30 - 21:45 75 Min. Red Marteria 21:45 - 22:45 60 Min. White Feine Sahne Fischfilet 23:00 - 00.30 90 Min. Red Macklemore 00.30 - 01.30 60 Min White Saltatio Mortis

Freitag, 17. August 2018

13:30 - 14:30 60 Min. White Vibez 14:30 - 15:30 60 Min. Red Tobias Carshey 15:30 - 16:30 60 Min. White Danitsa 16:45 - 17:45 60 Min. Red Welshly Arms 17:45 - 18:45 60 Min. White Eskimo Callboy 18:45 - 19:45 60 Min. Red Seasick Steve 20.00 - 21:00 60 Min. White Tom Walker 21.00 - 22.00 60 Min. Red Walk Of The Earth 22.00 - 23.00 60 Min. White Fat Freddy's Drop 23:15 - 01.15 120 Min. Red Thirty Seconds To Mars 01:15 - 02:15 60 Min. White Skinny Lister

Samstag, 18. August 2018

13:30 - 14:30 60 Min. White Turbobier 14:30 - 15:30 60 Min. Red Stereo Honey 15:30 - 16:30 60 Min. White The Gardener & The Tree 16:45 - 17:45 60 Min. Red Hecht 17:45 - 18:45 60 Min. White Shame 18:45 - 19:45 60 Min. Red Dropkick Murphys 20.00 - 21:00 60 Min. White tba 21.00 - 22.15 75 Min. Red Kodaline 22.15 - 23.15 60 Min. White Mando Diao 23:30 - 01:00 90 Min. Red The Chemical Brothers 01:00 - 02:00 60 Min. White Käptn Peng & die Tentakel von Delphi

Sonntag, 19. August 2018

11:00 - 11:45 45 Min. White Wintershome 11:45 - 12:45 60 Min. Red The Baseballs 12:45 - 13:45 60 Min. White Steff La Cheffe 13:45 - 14.45 60 Min. Red 187 Strassenbande 14:45 - 15:45 60 Min. White Dodo 15:45 - 17:00 75 Min. Red Wanda

mgo

07. März 2018, 09:00

Artikel teilen