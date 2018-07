Raser mit 225 km/h auf der Autobahn A9 geblitzt

Auf der A9 bei Saxon ist ein Walliser Automobilist diese Woche mit 225 km/h geblitzt worden. Neben dem Entzug des Führerausweises für mindestens zwei Jahre droht ihm eine Gefängnisstrafe von einem Jahr.

Wie die Walliser Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, wurde der Personenwagen am 23. Juli um 22.34 Uhr auf der Autobahn A9 bei Saxon geblitzt. Ein 25-jähriger portugiesischer Automobilist mit Wohnsitz in der Region Mittelwallis fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von Saillon in Richtung Fully. Bei Saxon wurde der Personenwagen von einem stationären Radargerät mit einer Geschwindigkeit von 225 km/h, anstatt der auf diesem Abschnitt erlaubten 120 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz von 7 km/h betrug die Nettogeschwindigkeit 218 km/h, was einer Nettoüberschreitung von 98 km/h entspricht.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Der Führerausweis wurde entzogen. Neben einer hohen Geldstrafe und einem Entzug des Führerausweises für mindestens zwei Jahre, droht dem Fahrer zudem eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr.

Bei der gleichen Kontrolle wurden zwei weitere Fahrzeuge mit überhöhten Geschwindigkeiten von 194 km/h bzw. 184 km/h gemessen. Die beiden Lenker wurden ebenfalls verzeigt.

26. Juli 2018, 09:46

