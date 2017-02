19-Jähriger wegen Raubüberfall auf Sittener Hotel verhaftet

Die Walliser Kantonspolizei konnte einen 19-jährigen Franzosen, welcher am 30. Dezember 2016 einen Raubüberfall im Hotel Ibis in Sitten verübte, identifizieren und verhaften.

Am 30. Dezember 2016 ist im Hotel Ibis in Sitten kurz vor Mitternacht ein Raubüberfall verübt worden. Der Täter bedrohte mit einer Handfeuerwaffe zwei Hotelgäste und den Nachtwächter. Der Wächter übergab ihm den Geldbeutel aus der Kasse mit mehreren hundert Franken und der Täter flüchtete durch den Haupteingang in unbekannte Richtung. Ein zweites Paar, das sich an der Hotelbar befand, wurde ebenfalls bedroht.

Nun konnte die Walliser Kantonspolizei den Täter identifizieren und in Sitten verhaften. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen französischen Staatsangehörigen. Er verübte den Raubüberfall mit einer fiktiven Waffe und wurde in Untersuchungshaft gesetzt.

pd/map

15. Februar 2017, 16:06

