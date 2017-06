Raubüberfall auf Kiosk in St. Maurice

Am Samstag kurz vor 14:00 Uhr, kam es in einem Kiosk in St. Maurice zu einem Raubüberfall.

Ein unbekannter Täter betrat kurz vor 14.00 Uhr den Kiosk und bedrohte die Angestellte mit einer Handfeuerwaffe. Er zwang diese, das vorhandene Bargeld zu übergeben und flüchtete anschliessend damit. Er befindet sich zurzeit weiterhin auf der Flucht.

Ein umfangreiches Fahndungsdispositiv der Kantonspolizei wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei unverzüglich erstellt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Signalement des Täters:

Männlich, 180 cm, schlanke Statur, schwarze Hautfarbe, schwarz gekleidet, trug eine Sturmhaube, schwarze Handschuhe

Zeugenaufruf:

Personen welche sachdienliche Hinweise geben können, sind gebeten sich bei der Kantonspolizei unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

pd/noa

10. Juni 2017, 18:27

Artikel teilen