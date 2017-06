Raubüberfall auf Konsum in Salgesch verübt

Kriminalität | Weiterer Fall in Martinach

Am Freitagmorgen ist ein Raubüberfall auf den Konsum in Salgesch verübt worden. Im Pam in Martinach ist es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Christian Zuber, Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis, bestätigt den Raubüberfall auf den Salgescher Konsum. Dieser habe sich am Freitagmorgen kurz nach 10.00 Uhr zugetragen. Dabei wurde die Kasse des Ladens geplündert. Personen seien keine zu Schaden gekommen. Die Kantonspolizei fahndet mit einem Grossaufgebot nach der Täterschaft, die Ermittlungen laufen.

In Martinach ist es ebenfalls am Freitagmorgen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Hier war der Täter mit einer Faustfeuerwaffe ausgestattet, als er kurz nach 08.00 Uhr in den Pam eindrang und mit dem vorhandenen Bargeld die Flucht antrat. Gemäss Berichterstattung von «lenouvelliste.ch» ist die Polizei auf der Suche nach einem 180 cm grossen, französischsprechenden Mann, der schwarz gekleidet ist und einen Schutzüberzug trägt.

16. Juni 2017, 21:20

