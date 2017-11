Täter nach Raubüberfall auf Unterwalliser Hotel auf der Flucht

Am Samstagabend ist auf das Hotel des Vignes in Uvrier ein Raubüberfall verübt worden. Die Täterschaft ist derzeit auf der Flucht.

Am Samstag kurz vor 21:00 Uhr betraten laut Kantonspolizei zwei unbekannte Personen das Hotel des Vignes in Uvrier. Nach kurzer Zeit begaben sie sich an die Rezeption. Einer der beiden Täter bedrohte die Rezeptionistin mit einer Handfeuerwaffe und verlangte dabei die Kasse samt Inhalt. Die Täter benutzten anschliessend Tränengas und flüchteten.

Ein umfangreiches Fahndungsdispositiv der Kantonspolizei wurde in Zusammenarbeit mit den Sicherheitspartnern unverzüglich erstellt. Die Staatsanwaltschaft hat zudem eine Untersuchung eingeleitet.

20. November 2017, 17:18

