Regelmässige Clownvisiten im St. Josefheim in Susten

Am Montag ist Clownin Gertrude von den Verantwortlichen des Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheims St. Josef in Susten zum ersten Mal willkommen geheissen worden. Die ausgebildete Clownin, die für den Verein Clownvisite im Einsatz ist, wird in Zukunft regelmässig, einmal im Monat, eine Abteilung des St. Josefsheimes und zwei bis drei Mal im Jahr das APH Ringacker in Leuk, mit ihrer heiteren Art besuchen. Damit wollen alle Beteiligten die Lebensqualität der Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern steigern und deren Wohlergehen fördern.

Clownvisiten sind einfühlsame, humorvolle Clownkontakte, die auf den einzelnen Menschen oder eine kleine Menschengruppe ausgerichtet sind. Die spezialisierte Clownin unterstützt dabei die Betreuung und Pflege, indem sie durch feinen Humor, die Menschen mit ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen verbindet, Distanz und Ängste abbaut und somit die Selbstheilungskräfte von Körper und Seele aktiviert.

Auch Angehörige und Betreuungspersonen werden bei sich bietender Gelegenheit von der Clownin mit einbezogen. Die Clownvisiten im Heim sollen also nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims, sondern auch den Mitarbeitenden und nicht zuletzt den Verantwortlichen Freude bereiten.

30. April 2018

