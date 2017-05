Regen, Schnee und Kälte bestimmen die kommenden Tage

Der Wochenstart fällt im gesamten Wallis ins Wasser. Auch die restliche Woche verspricht keine Besserung des Wetters.

Der Montag wird durchgehend bewölkt sein mit Temperaturen um die 11 Grad. Weitgehend kommt es zu teils heftigen Niederschlägen. Der Schnee setzt sich bis auf 1000 Metern herab. Im Tal herrscht ein kalter Südwestwind mit bis zu 15 km/h.

Der Dienstag beginnt freundlich, am Nachmittag ziehen dann vermehrt dichte Wolken auf. Auch in den Folgetagen bleiben die Aussichten für das Wallis gleich. Meist bewölkt und regnerisch mit Temperaturen um die 13 Grad. Pünktlich zum Wochenende verspricht sich leichte Auflockerung. Die Wolken werden weniger und das Quecksilber im Thermometer steigt auf angenehme 18 Grad an.

