Regnerische Aussichten für Muttertag

An Muttertag herrscht kein Wanderwetter. So verbleibt der Kauf des Blumenstrauss, damit die Mutter die Natur geniessen kann. Foto: Willy Zengaffinen

Nach einem grauen und zeitweise nassen Auffahrtstag gibt es am "Brückenfreitag" eine Wetterbesserung. Der Samstag bringt frühsommerliche Verhältnisse, bevor die Eisheiligen ihr wahres Gesichtzeigen. Am Sonntag erreicht uns nämlich aus Westen eine Kaltfront, die einen markanten Temperaturrückgang und in den Bergen auch nochmals Schnee bringt.

Durch den gesunkenen Luftdruck im Alpenraum ist das Wetter für die kommenden Tagen eher unbeständig. Der heutige Tag gestaltet sich mit einer Kaltfront sehr durchwachsen und kühl. Im Tagesverlauf kann es wiederholt zu Regen kommen.

Am morgigen Freitag und dem Samstagberuhigt sich das Wetter dank eines Hocheinfluss, allerdings bleiben die Temperaturen unverändert. Vereinzelt zeigt sich die Sonne.

Kaltfront am Sonntag bringt Temperatursturz

In der Nacht zum Sonntag zieht aus Westen eine Kaltfront in die Schweiz. Es wird verbreitet nass, und die Temperaturen gehen markant zurück. Im Westen dürfte die Schneefallgrenze bereits am Sonntagmorgen teilweise bis unter 1000 Meter absinken. Im Laufe des Sonntags zieht die Kaltfront dann weiter nach Osten. Auch zum Wochenstart bleibt es im Norden veränderlich und sehr kühl. Die Eisheiligen machen Ernst.

Hier gehts zum Wallis Wetter.

noa

10. Mai 2018, 13:17

Artikel teilen