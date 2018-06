Gamsen- und Eyholz-Tunnel wird gesperrt

In der nächsten Woche sind im Gamsentunnel der A9 Wartungs­arbei­ten an den Betriebs- und Sicherheitsanlagen sowie die jährliche Tunnel­reinigung geplant. Während der Arbeiten wird jeweils eine Tunnelröhre vorübergehend gesperrt. Die Sperrung betrifft auch den Eyholztunnel.

Im Gamsentunnel der A9 finden nächste Woche diverse Unterhaltsarbeiten statt. Neben der jährlichen Tunnelreinigung handelt es sich auch um Wartungsarbeiten an den Betriebs- und Sicherheitsanlagen inklusive diverser Tests. Weitere Unter­halts­arbeiten sind an der Kanalisation geplant. Zudem finden auf der offenen Strecke vor dem Tunnel Mäharbeiten und eine Gehölzpflege statt.

Um die Dauer der Verkehrsbehinderungen möglichst kurz zu halten, werden all diese Arbeits­schritte miteinander kombiniert. Während der Arbeiten wird der Gamsentunnel jeweils in einer Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die Sperrung dauert pro Richtung zwei Tage, wobei in der abendlichen Spitzenstunde jeweils alle Fahrspuren freigegeben werden.

Die Sperrungen sind wie folgt geplant: Richtung Simplon am Dienstag, 12. Juni, 9 Uhr bis 16 Uhr sowie am Dienstag, 12. Juni, 19 Uhr bis Mittwoch, 13. Juni, 16 Uhr. In Richtung Visp am Donnerstag, 14. Juni, 9 Uhr bis 16 Uhr sowie am Donnerstag, 14. Juni, 19 Uhr bis Freitag, 15. Juni, 16 Uhr. In diesen Zeiten muss jeweils auch der Eyholztunnel gesperrt werden. Die Gründe sind zum einen verkehrstechnischer Natur: Der Anschluss Visp-Ost, der zwischen den Tunnels liegt, ist lediglich ein Dreiviertelanschluss, das heisst von der Kantonsstrasse her ist der Eyholztunnel nicht erreichbar. Zum anderen stehen im Eyholztunnel kleinere Wartungsarbeiten an, die ebenfalls eine Sperrung bedingen.

