Reinigungsarbeiten erfordern Tunnelsperrungen entlang der A9

Wie alljährlich im Frühling finden in den kommenden Wochen Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten in den Tunnels der A9 statt. Während der Arbeiten werden die betroffenen Tunnelröhren zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden gesperrt.

Bei den Tunnelreinigungen gehe es nicht nur um die Sauberkeit, so das Bundesamt für Strassen in einer Mitteilung. Das Reinigen von Wänden und Beleuchtung erhöhe die Helligkeit und trage damit wesentlich zu besserer Sicht und somit auch zu höherer Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden bei. Im gleichen Arbeitsgang werden Unterhaltsarbeiten und Tests an den Betriebs- und Sicherheitsanlagen ausgeführt. Um den Verkehr möglichst wenig zu behindern, finden die Arbeiten jeweils in der Nacht statt.

In diesem Frühjahr beginnen die Arbeiten am 9. April. Gereinigt werden im April und Mai die Tunnels Arzilier/St-Maurice, Champsec bei Sitten, Turtmann und Siders.

Aus Sicherheitsgründen müssen während der Arbeiten die betroffenen Tunnelröhren gesperrt werden. Bei den Tunnels Arzilier und Champsec wird für die Reinigung jeweils eine Tunnelröhre gesperrt, der Verkehr wird im Gegenverkehr durch die andere Röhre geführt. Bei den Tunnels Siders und Turtmann wird der Verkehr in der betroffenen Richtung über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Die Arbeiten finden in den folgenden Nächten statt – jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr:

Tunnel Champsec in Sitten

Zwei Nächte: 9./10. und 10./11. April 2018 (Richtung Brig)

Zwei Nächte: 11./12. und 12./13. April 2018 (Richtung Lausanne)

Tunnel Siders

Vier Nächte: 16./17., 17./18., 18./19. und 19./20 April 2018 (Richtung Brig)

Drei Nächte: 22./23., 23./24. und 24./25. Mai 2018 (Richtung Lausanne)

Tunnel d'Arzilier/Galerie St-Maurice

Vier Nächte: 23./24., 24./25., 25./26. und 26./27 April 2018 (Richtung Brig)

Drei Nächte: 14./15., 15./16. und 16./17. Mai 2018 (Richtung Lausanne)

Tunnel Turtmann

Drei Nächte: 24./25., 25./26. und 26./27. April 2018 (Richtung Brig)

Drei Nächte: 15./16., 16./17. und 17./18. Mai 2018 (Richtung Lausanne)

Tunnel Gamsen: Die Reinigung findet später statt, die Daten werden separat kommuniziert.

05. April 2018

