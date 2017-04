SMZO durchläuft umfassende Reorganisation

Seit der Fusion der Sozialmedizinischen Zentren im Oberwallis vor fünf Jahren konnten deren Dienstleistungen und Strukturen schrittweise angepasst und verschlankt werden. Seit Anfang April wird der Sozialdienst für das gesamte Oberwallis in Visp angeboten.

Wie es seitens des Sozialmedizinischen Zentrums Oberwallis (SMZO) in einer Mitteilung heisst, wird der Sozialdienst künftig am bisherigen Standort an der Überbielstrasse in Visp angeboten.

Parallel dazu werden die internen Dienste neu in Brig erbracht. Ziel sei die administrative Entlastung der Spitex-Teams, die weiterhin vor Ort tätig sind. Gleichzeitig sollen die Aufgaben der Geschäftsleitung neu organisiert werden. Den drei Bereichsleitenden Gesundheit, Soziales und Ressourcen stehen neu Stellvertretungen zur Seite, die eine konstante Aufgabenerfüllung gewährleisten sollen.

Um das SMZO für die Zukunft zu rüsten, werden die Oberwalliser Gemeinden an der Delegiertenversammlung vom 20. Juni über Änderungen an den Statuten sowie am Organisationsreglement, die Aufhebung der bisherigen Profitcenterstruktur, die Kostenverteilung pro Einwohner sowie eine Reorganisation der Vorstandskommissionen befinden müssen.

04. April 2017, 17:48

