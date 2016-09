Revision der thermischen Abluftverbrennungsanlage Regional ARA Visp

Lonza | Mögliche strenge Düfte in Visp

Die thermische Abluftverbrennungsanlage der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Visp wird vom 9. bis am 20. September 2016 aufgrund der erforderlichen jährlichen Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten ausgefahren.

Während der Revision werden die Abgase, wie vor der Inbetriebnahme der Abluftverbrennungsanlage 2013, über einen Wäscher gereinigt, teilt die Lonza AG in einem Schreiben mit. Durch die Waschung der Abgase wird sichergestellt, dass diese nach wie vor den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Jedoch ist eine Waschung in Bezug auf geruchsintensive Stoffe ohne den Betrieb der thermischen Abluftverbrennungsanlage nicht so effizient. Dies kann vorübergehend zu Geruchsemmissionen im Gebiet der ARA führen.

