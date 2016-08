Richard Hug verlässt Leukerbad Tourismus

Richard Hug stellt sein Amt als Tourismusdirektor von Leukerbad nach 13 Jahren zur Verfügung. Bis im kommenden November will er die Geschäfte von Leukerbad Tourismus abgeben.

Der 49-jährige Hug übernahm die Leitung von Leukerbad Tourismus im Juli 2003 von Peter Salzmann. Seine Hauptaufgabe als Direktors habe in einer ersten Phase vor allem darin bestanden, den Verein, das Mitarbeiterteam und die Zusammenarbeit im Ort neu zu strukturieren, heisst es in einer Mitteilung. Unter seiner Leitung bildete sich auch die Destination Leukerbad, zu der heute die Gemeinden, Leukerbad, Albinen, Inden und Varen zählen.

Im Marketing positioniere sich Leukerbad heute als «grösster natürlicher Thermalbadeort der Alpen - dies in Kombination mit einem breiten Sport- und Kulturangebot», schreibt Leukerbad Tourismus weiter. Die Destination hat mit über 75 Prozent einen sehr hohen Anteil an Schweizer Gästen. Mit rund 700‘000 Übernachtungen brauche aber auch eine gewisse Internationalität. Diesen Weg der Marktentwicklung habe Leukerbad in den vergangenen Jahren erfolgreich beschritten.

In den nächsten Monaten soll nun im Rahmen des Projektes „my Leukerbad – erfolgreich in die Zukunft“ die Unternehmung Leukerbad weiterentwickelt werden. Dies sei, betont Richard Hug, ein guter Zeitpunkt, um nach 13 bereichernden und spannenden Jahren bei Leukerbad Tourismus Platz zu machen für neue Kräfte, welche Leukerbad auch künftig in eine erfolgreiche Zukunft führen sollen.

pd / pmo

31. August 2016, 18:01

