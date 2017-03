Ried-Brig erhält Postagentur

Ab kommendem Juni können Dienstleistungen der Post in Ried-Brig nur noch beim lokalen Volg-Lädeli genutzt werden. Termen hat weiterhin einen Hausservice.

Volg übernimmt in Ried-Brig die Funktion der Post, dies verlauten die Verantwortlichen in einer Mitteilung am Dienstag. Grund für die Schliessung der Poststelle sei die ungenügenden Nutzung. Die alternative der Post-Agentur soll aber auch in Zukunft einen guten Service bieten.

Über die genaue Öffnung der Post im Dorfladen wird noch informiert. Bis dahin bleibe die heutige Postfiliale in Betrieb. Termen werde aber weiterhin mit dem Hausservice bedient.

pd/noa

07. März 2017, 10:09

