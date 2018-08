Einspurbetrieb bei Riederwaldbrücke

Verkehr | Bauarbeiten an der A9 Simplon

An der A9 Simplon entstehen vorübergehend zusätzliche Wartezeiten. Für die Sanierung der Riederwald- und Stuckiseggbrücke ist während der kommenden Bauphase eine einspurige Verkehrsführung nötig. Die Phase dauert vom 6. August bis zirka Ende September 2018.

Wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) in einer Mitteilung schreibt, fallen die Verkehrsbehinderungen auf der A9 Simplon dieses Jahr insgesamt geringer aus als in den Vorjahren. Es werde keine Baustelle mehr mit permanentem Ampelbetrieb während der ganzen Bausaison eingerichtet. Entweder würden die Arbeiten im Rahmen von Tagesbaustellen organisiert oder dann die einspurige Verkehrsführung nur während einiger Wochen installiert. Letzteres sei nun bei der Baustelle im Bereich Riederwald der Fall, schreibt das ASTRA weiter.

Bei der Riederwaldbrücke und bei der daran angrenzenden Stuckiseggbrücke werden gemäss ASTRA die Brückenlager und die Fahrbahnübergänge schrittweise ersetzt. Dabei werde auch die Erdbebensicherheit optimiert. Die Arbeiten haben im Juni begonnen und dauern noch bis etwa Ende Oktober. Die A9 ist im betreffenden Bereich dreispurig.

Für einen Teil der Arbeiten könne der Verkehr auf zwei Spuren beibehalten werden und es entstünden keine Wartezeiten, teil das ASTRA mit. Während einer Bauphase müsse allerdings eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet werden. Diese Phase beginnt demnach am 6. August und dauert bis zirka Ende September. Der Verkehr wird per Ampel oder in Spitzenzeiten von Hand geregelt. Für die restlichen Arbeiten bis Ende Oktober könne der Verkehr dann wieder auf zwei Spuren zirkulieren, hält das ASTRA abschliessend fest.

pd/msu

02. August 2018, 14:02

Artikel teilen