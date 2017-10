«Souris» und «Chanel» holen sich die Siegerglocken

Ringkuhkampf | Traditionelles «Rinderli-Stächfäscht» in Mörel-Filet zog viel Publikum an

Die Eringerdamen machten am Sonntag in Mörel-Filet keine Geschenke. Foto: zvg

Fast 60 Rinder standen sich in bester Stechlaune gegenüber. Die jungen Eringerdamen machten heute in Mörel-Filet die Besten unter sich aus.

Am Sonntag stand in Mörel-Filet ein Kräftemessen des Eringer-Nachwuchs auf dem Programm, bei eher frischem, aber trockenem Wetter. In zwei Gruppen, eingeteilt nach Alter, traten insgesamt 58 Rinder vor rund 1000 Zuschauern gegeneinander an. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Tieren aus allen Winkeln des Oberwallis zusammen. Einige wenige Rinder wurden gar von ausserhalb der Kantonsgrenzen angefahren.

Bei den jüngeren Tieren in der Gruppe B setzte sich im Finaldurchgang schlussendlich «Chanel» von Renate und Elmar Ruffiner aus Turtmann durch. Auch in der Gruppe A lieferten sich die Eringerrinder zum Teil harte und lange Kämpfe. Nachdem einige Teilnehmerinnen aus dem Ring genommen wurden, verliess «Souris» das Rund als Siegerin. Sie stammt aus derselben Stallung wie die Gewinnerin in der Gruppe B.

Der Erlös des Anlasses kommt laut den Organisatoren den Krankenträger Simplon zu Gute. Die selbständige Untersektion der Oberwalliser Krankenträgervereinigung wurde im Jahr 2003 in Ried-Brig gegründet und zählt heute 46 Mitglieder. Zu ihren Hauptaufgaben zählt unter anderem die Begleitung und Betreuung behinderter, betagter und kranker Mitmenschen während der Wallfahrt nach Lourdes.

Rangliste der Gruppe A

1. Souris, Renate und Elmar Ruffiner, Turtmann

2. Xaphir, Stallung Tuminen, Ergisch

3. Mamba, Eringerstallug Franzen, Bettmeralp

4. Caillou, Stallung Tuminen, Ergisch

5. Pataille, Stallung Alpija, Ausserberg

6. Clairon, Geschwister Schmid, Ausserberg

7. Vesuv, Elda Pollinger, Mörel-Filet

Rangliste der Gruppe B

1. Chanel, Renate und Elmar Ruffiner, Turtmann

2. Venus, Eringerstallung Franzen, Bettmeralp

3. Ciara, Renate und Elmar Ruffiner, Turtmann

4. Claudia, Tonu und Barbara Heinen, Degersheim

5. Bagherra, Wiwanni Püru, Lalden

6. Paloma, Yvo Kalbermatter, Stalden

7. Lenya, Shakira Fercher, Glis

pmo

08. Oktober 2017, 16:29

Artikel teilen