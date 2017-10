«Bolera» holt sich den Tagessieg in Agarn

Bei bestem Herbstwetter stand am Sonntag das Rinderli-Stechfest in Agarn auf dem Programm. Foto: zvg

«Diablo» von Nando und Karin Matter aus Susten ist die Siegerin in der Gruppe B und Vize-Reine in Agarn. Foto: zvg

«Bolera» aus der Stallung Seewer und Thommen in Gampinen holt sich in der Gruppe A den ersten Platz und wird zugleich «Reine des Reines» des diesjährigen Rinderli-Stechfests in Agarn. Foto: zvg

Bei fast schon sommerlichen Temperaturen konnte am Sonntag in Agarn das Rinderli-Stechfest ausgetragen werden. Dabei vermochten sich «Bolera» in der Gruppe A sowie «Diablo» in der Gruppe B gegen ihre Gegnerinnen durchzusetzen und verliessen das Rund als Siegerinnen.

39 Eringer-Rinder wurden am Sonntag gemäss Tierliste in den Agarner Ring geführt. Dort zeigten sich die noch jungen Tiere während des ganzen Tages kampfeslustig, sodass die rund 500 Zuschauer bei bestem Herbstwetter in den Genuss von spannenden Kämpfen kamen.

Nach den Ausscheidungskämpfen, welche entsprechend des Cupsystems durchgeführt wurden, folgten am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Finaldurchgänge in den Kategorien A und B. In der Gruppe A ging «Bolera» aus der Stallung Seewer und Thommen in Gampinen als Siegerin hervor. Die Gewinnerin in der Gruppe B heisst «Diablo» von Nando und Karin Matter aus Susten.

Schliesslich wurden die beiden verdienten Tagessiegerin am späteren Sonntagnachmittag ein weiteres Mal in den Ring geführt, um sich im direkten Duell um den Titel «Reine des Reines» gegenüberzustehen. Aus dieser letzten Finalpaarung obsiegte sodann «Bolera», womit «Diablo» Vize-Reine in Agarn wurde.

15. Oktober 2017, 16:44

