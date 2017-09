«Scorpion» ist Tagessiegerin bei den Rindern

Bei prächtigem Herbstwetter findet in der Goler-Arena in Raron der letzte Ringkuhkampf dieses Jahres im Oberwallis statt.170 Eringerkühe kämpfen in fünf Kategorien um eine Qualifikation fürs Nationale in Aproz 2018.

Nach regnerischem Auftakt am Vormittag haben bis zu Beginn der Finalkämpfe einige tausend Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg nach Raron gefunden.

Gegen 15.00 Uhr lancierten die Rinder die Finalkämpfe. Wie üblich zeigten sich die jungen Tiere auch am Herbstmatch ausdauernd und lieferten sich lange Schwünge. Vor allem das Duell zwischen «Scorpion» aus der Stallung Ruffiner-Bregy aus Turtmann und «Pommy» von den Gebrüdern Furrer aus Bürchen war ein hartnäckiger Kampf. Nach rund einer Stunde ging «Scorpion» als Siegerin aus dem Kampf hervor und die Besitzer von «Pommy» nahmen das Tier anschliessend aus dem Ring.

Nicht weniger unnachgiebig zeigte sich «Daria» von Meichtry Stefanie aus Törbel gegen «Fedra» der Geschwister Imseng aus Wiler und gegen «Xora» aus der Stallung Ruffiner-Bregy aus Turtmann. Aus beiden Kämpfen ging das Tier aus Törbel als Siegerin hervor. Nach einem weiteren Kampf gegen «Solana» wurde «Daria» von ihren Besitzern aus dem Ring genommen und klassierte sich auf dem 7. Platz.

Nach mehr als einer Stunde war schliesslich «Scorpion» aus der Stallung Ruffiner-Bregy aus Turtmann als Tagessiegerin klar. Gegen 16.10 Uhr wurden schliesslich die Erstmelken in die Arena geführt.

Final Kategorie 4 / Erstmelken

Final Kategorie 5 / Rinder

1. «Scorpion»; Stallung Ruffiner-Bregy, Turtmann

2. «Solana; Stallung Ruffiner-Bregy, Turtmann

3. «Lotus»; Schaller Odilo, Embd

4. «Pepita»: Gebrüder Furrer, Bürchen

5. «Xamira» Stallung Ruffiner-Bregy, Turtmann

6. «Pommy»; Gebrüder Furrer, Bürchen

7. «Daria»; Meichtry Stefanie, Törbel

1815.ch berichtet fortlaufend zum Ausgang der einzelnen Finaldurchgänge.

24. September 2017, 15:22

