«Daramisse» holt Siegerglocke bei den schwersten Kühen

Ringkuhkampf | Rund 215 Tiere kämpften in der Goler-Arena

«Boston» aus der Stallung Kummer-Walpen in Naters holt die Siegerglocke bei den Kühen der Kategorie III. Foto: 1815.ch

Finaldurchgang der Kühe in der Kategorie II. Foto: 1815.ch

Nach dem Vifra-Match am vergangenen Montag kam es heute im Rarner Goler zu einem erneuten Kräftemessen der Eringerdamen. Das grosse Frühjahrs-Stechfest markierte den letzten Oberwalliser Qualifikationskampf für das diesjährige Nationale Finale in Aproz, das am 5. und 6. Mai ausgetragen wird.

Nach dem grossen Stelldichein der Rinder vor Wochenfrist stand im Goler am Sonntag der Auftritt der athletischen Kühe der Kategorie 1 bis 3 auf dem Programm. Zudem haben Erstmelken und Rinder ihre Kräfte im Ring gemessen. Insgesamt waren 215 Tiere in den verschiedenen Kategorien angemeldet. Die Wettkämpfe haben gegen 9.15 Uhr begonnen. Die Tiere zeigten sich kampfbereit, bis zur Mittagspause boten die angriffigen Eringerdamen vor vollen Zuschauerrängen bereits mächtig Spetakel. Ab zirka 14 Uhr kam es zu den Final-Wettkämpfen.

Der Final bei den Rindern war unter anderem geprägt vom Kampf zwischen «Xara» von Wyssen Tatjana und Alessandro aus Susten und «Pinson» von Jäger Carlo aus Turtmann. Die beiden Tiere lieferten sich in der Mitte der Arena einen rund halbstündigen Kampf. Daraus sollte «Xara» als Siegerin hervorgehen. Nach dem kräftezehrenden Kampf beschlossen die Besitzer ihre Tiere aus der Arena zu nehmen. Die Tiere wurden ex aequo auf dem vierten Rang klassiert. Auch «Raija» aus der Stallung Eringer Dahna Briggu aus Turtmann und «Santana» aus der Stallung Eril in Bürchen standen sich während langer Minuten gegenüber. Die Siegerin des Duells war schliesslich die Turtmännerin «Raija», die sich auf dem zweiten Platz klassierte.

Die Erstmelken zeigten sich wie ihre Vorgängerinnen sehr kampfeslustig. Vor allem das Duell zwischen «Anaconda» von Heister Axel aus Bellwald und «Babylon» von Mathieu Leander und Sascha aus Albinen war intensiv und lange. «Babylon» konnte ihre Gegnerin schliesslich in die Flucht schlagen. Die unterlegene «Anaconda» holte somit den 5. Platz. Auch «Valea» von Borra Martina und Claudio aus Grindelwald kämpfte tapfer und konnte sich schon zum Beginn des Finalwettkampfs gegen drei Gegnerinnen durchsetzen. Daraufhin wurde sie mit «Babylon» zusammengeführt, welche bereits einen kräftezehrenden Kampf hinter sich hatte. Nach einem kurzen Aufeinandertreffen siegte «Valea». Das Tier holte schliesslich die Siegerglocke bei den Erstmelken.

Bei den leichtesten Kühe (Kategorie III) wurden insgesamt 15 Tiere zum Finale in die Arena geführt. Es ging Schlag auf Schlag. Kampflustig zeigte sich «Micabol» von Wyssen Christoph aus Susten. Sie hatte drei Kämpfe gewonnen, war einzig «Boston» aus der Stallung Kummer-Walpen aus Naters unterlegen. «Boston» zeichnete sich zudem durch ihre speziellen Hörner aus und räumte ein Tier nach dem anderen aus dem Weg. Am Schluss kämpften «Micabol» und «Camaro» aus der Stallung Thel in Leuk-Stadt gegeneinander, während dessen sich «Boston», die bereits gegen «Micabol» gewonnen hatte, ausruhen konnte. Nachdem «Camaro» gewonnen hatte, musste sie gegen «Boston» antreten. Der Schlussgang war kurz, den «Boston» für sich entscheiden konnte.

Bei den Kühen der Kategorie II zeigte sich unter anderem «Dolly» der Gebrüder Furrer sehr angriffslustig. Sie kämpfte zu Beginn der Finalkämpfe gegen «Prune», die ebenfalls aus der Stallung der Gebrüder Furrer stammte. Mehrmals räumten die beiden energischen Tiere während ihres Duells die Ringumrandungen nieder. «Prune» ging als Verliererin aus dem Zweikampf hervor, weswegen sie später ohne Klassierung aus der Arena geführt wurde. «Dolly» hingegen lieferte sich daraufhin in der Mitte der Arena einen langen Kampf mit «Rocky» aus der Stallung Zumofen-Gattlen aus Turtmann. Lange standen die beiden Tiere Stirn an Stirn im Ring. Während dessen konnte sich «Canaille» von Imboden Toni und Pollinger Elda von Mörel-Filet ausruhen. Nach langen Minuten hatten sich die Besitzer schliesslich entschlossen, die letzten drei verbliebenen Tiere ex aequo auf dem 1. Platz zu klassieren. Daraufhin wurden «Dolly» und «Rocky» von den Rabatteuren getrennt.

Bei den schwersten Kühen bekamen die Zuschauer intensive Kämpfe zu sehen. Die mit 894 Kilogramm mit Abstand schwerste Kuh des gesamten Stechfests, «Perine» der Gebrüder Furrer aus Bürchen, vermochte sich nicht durchzusetzen. Immer wieder lehnte sie Kämpfe ab, sodass sie ohne Klassierung abgeführt wurde. Einen intensiven Kampf lieferten sich «Milou» aus der Stallung Zumofen-Gattlen aus Turtmann gegen «Tatinka» von Bregy Carlo aus Unterbäch. «Milou» sollte aus dem Duell als Siegerin hervorgehen, worauf sie nach einer nur kurzen Verschnaufpause gegen «Daramisse» von Matter Nando aus Susten antreten musste und verlor. Der Finalwettkampf bei den Kühen der Kategorie I ging ohne eigentlichen Schlussgang über die Bühne. Nachdem sich die Züchter der Turtmänner Stallung Eringer Dahna Briggu entschlossen ihr Tier, «Rambo», aus dem Ring zu nehmen, ging «Daramisse» als Siegerin vom Platz.

Rangliste

Kühe Kategorie I

1. «Daramisse», Matter Nando, Susten

2. «Rambo», Eringer Dahna Briggu, Turtmann

3. «Pigeon», Moulin-Glassey, Vollèges

4. «Tirana», Andres Fabian und Jeannine, Ergisch

5. «Bischu», Biffiger Reinhold und Michelle, Gasenried

6. «Milou», Zumofen-Gattlen, Turtmann

7. «Tatinka», Bregy Carlo, Unterbäch

Kühe Kategorie II

1. «Dolly», Gebrüder Furrer, Bürchen

1. «Canaille», Imboden Toni und Pollinger Elda, Mörel-Filet

1. «Rocky», Zumofen-Gattlen, Turtmann

4. «Manathan», Anthamatten Johann, Saas-Almagell

5. «Milow», Bregy Patrick und Silvan, Unterems

6. «Venus», Furrer Christoph, St. Niklaus

7. «Papillon», Familie Pollinger, St. Niklaus

Kühe Kategorie III

1. «Boston», Stallung Kummer-Walpen, Naters

2. «Camaro», Stallung Thel, Leuk-Stadt

3. «Micabol», Wyssen Christoph, Susten

4. «Lumière», Stallung Bumann und Furrer, Staldenried

5. «Vanja», Stallung Imboden, Raron

6. «Turbo», Fux Beat und Patrice, Törbel

7. «Tiara», Stallung Sewer/Thommen, Susten

Erstmelken

1. «Valea», Borra Martina und Claudio, Grindelwald

2. «Babylon», Mathieu Leander und Sascha, Albinen

3. «Ballerine», Stallung Passeraub, Getwing

4. «Veilett», Williner Anton und Fabienne, Visp

5. «Anaconda», Heister Axel, Bellwald

6. «Melodie», Tscherry Remo und Diana, Agarn

7. «Sheila», Steiner Christian, Agarn

Rinder

1. «Kira», Zurbriggen Gregor und Kuonen Marco, Saas-Grund

2. «Raija», Eringer Dahna Briggu,Turtmann

3. «Santana», Stallung Eril, Bürchen

4. «Pinson» Jäger Carlo, Turtmann

4. «Xara», Wyssen Tatjana und Alessandro aus Susten

6. «Reveille», Bregy Romeo und Alwin, Unterems

7. «Etoile», Stallung Perollaz-Nanzer, Mund

Organisation in den Händen der EVZG Leuk

Für die Organisation zeichnet die Alpgeteilschaft Chermignon Leuk verantwortlich, der grosse Frühjahrsmatch steht unter dem Patronat der Eringerviehzuchtgenossenschaft Leuk. «Der Reingewinn dieses Anlasses wird für dringende Investitionen auf der Alpe Chermignon verwendet», hält OK-Präsident Adalbert Grand fest, der sich auf spannende Kämpfe freut.

pan / zen

08. April 2018, 17:16

