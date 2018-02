Chrigel Maurer erfliegt sich den Sieg

Der Hike-and-Fly-Event Rollibocktrophy der Flugschule «Flugtaxi.ch» ist jeweils im Herbst ein fest etablierter Gleitschirm-Anlass mit ausverkauftem Teilnehmerfeld. In diesem Jahr suchte man die Herausforderung auch im Winter bei der ersten «Rollibocktrophy X-Dream Winter Edition», einem Rennen nur für die Hartgesottenen.

Die 23 Teilnehmer, die aus der ganzen Schweiz für den Event angereist sind, erwarteten am heutigen Sonntag ideale Flugbedingungen in der Aletsch Arena. Ausgerüstet mit Tourenskis und Gleitschirm waren auch die grossen Schneemassen in der Region Fiescheralp, Bellwald, Ernen und Käserstatt kein Hindernis für die Athleten. Dennoch hat es das Rennen in sich: Rund 5000 Höhenmeter wurden von den Startern zu Fuss und fliegend zurückgelegt.

Nach 3 Stunden und 35 Minuten durften die Zuschauer am Boden bereits den Gewinner in Empfang nehmen. Chrigel Maurer, der fünfache Red-Bull-X-Alps-Gewinner konnte auch dieses Rennen für sich entscheiden. «Glücklich hier zu sein», so beschreibt der Top-Pilot seine Gefühle kurz nach seiner Ankunft. Als Zweitplatzierter kann sich Patrick Von Kännel mit einer Zeit von 3 Stunden 54 Minunten noch vor seinem Vater Fritz Von Kännel (4 Stunden und 20 Minuten) feiern lassen. Alle Teilnehmenden sind ohne Zwischenfälle gesund im Ziel angekommen.

