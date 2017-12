Weihnachten kommt mit bestem Wintersportwetter

Heiligabend und der Weihnachtstag bringen ruhige Verhältnisse, ab dem Stephanstag kommt wieder zunehmend Schwung in die Wetterküche.

Am 24. Dezember zeichnet ein kräftiges Hoch für das Schweizer Wetter verantwortlich. Im Flachland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 800 und 1000 Metern, diese Schwaden lichten sich nur zum Teil. In den Bergen darf man sich dagegen über bestes Wintersportwetter mit viel Sonnenschein und blauem Himmel freuen. Auch die Temperaturen sind mit bis zu 6 Grad im Tal angenehm, die Nullgradgrenze steigt auf 3000 Meter.

Am 25. Dezember ändert sich an diesem Wettercharakter kaum etwas. Im Flachland macht sich Nebel oder tiefer Hochnebel breit, oberhalb von 600 bis 800 Metern gibt es strahlenden Sonnenschein. Am Stephanstag erfasst die Schweiz von Westen her schliesslich eine erste Störungszone, nur im Osten bleibt es mit Föhn noch bis zum Abend trocken. Ab Mittwoch sind nächste Niederschläge angesagt.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

pd/map

23. Dezember 2017, 12:00

Artikel teilen