Louis Ursprung neu im Verwaltungsrat

Die RW Oberwallis AG (RWO AG) hat im Geschäftsjahr 2016 den Fokus auf die regionale Zusammenarbeit weiter verstärkt. An der GV am Donnerstag in Naters wurde Louis Ursprung, Stadtpräsident von Brig-Glis, neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Kooperation und Zusammenarbeit, so VR-Präsident Richard Kalbermatter an der GV der RWO AG, seien die entscheidenenden Lösungsansätze für die Entwicklung des Oberwallis, das aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen der letzten Jahre vor grossen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stehen würden. Entsprechend fördere die RWO AG quer über verschiedene Sektoren Projekte, die im Verbund angegangen würden, heisst es in einer Mitteilung.

Zusammenarbeit gelte etwa bei Projekten wie «Regionale Gästekarte», «Freitzeitverkehrskonzept Aletsch Arena» oder «Tourismuszirkel Oberwallis» sowie der Entwicklung des Netzwerks Oberwalliser Berggemeinden (NOB) oder der Agglomeration Brig-Visp-Naters als Schlüsselfaktor. Potenzial sieht die RWO AG künftig bei den Themen Raumplanung und Digitalisierung. Erste Denkanstösse für Projekte dazu seien getan, welche sich im neuen Geschäftsjahr konkretisieren würden.

Der Verwaltungsrat der RW Oberwallis AG besteht aus drei Vertretern der Wirtschaft, drei Vertretern des Vereins Region Oberwallis und drei Vertretern des Kantons Wallis. Im Zuge der neuen Legislatur wurde an der GV Louis Ursprung neu in den Verwaltungsrat gewählt. Er ersetzt den bisherigen VR-Vizepräsidenten Manfred Holzer, ehemaliger Gemeindepräsidenten von Naters.

pd / pan

27. April 2017, 19:20

Artikel teilen