Drohendes Betriebsaus für Hannigbahn vorerst abgewendet

Die Saastal Bergbahnen AG haben am Dienstag den schriftlichen Entscheid für eine Konzessionsverlängerung der Hannigbahn in Saas-Fee erhalten. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat die Konzession bis zum 31. Oktober 2019 verlängert.

Die aktuelle Konzession der Hannigbahn wäre am 31. August 2018 ausgelaufen und hätte das Aus für den Ausflugsberg in Saas-Fee bedeutet. Da die Sicherheit der Bahn gewährleistet sei, habe das BAV nun aber eine Konzessionsverlängerung ausgestellt, wird Rainer Flaig, CEO der Saastal Bergbahnen AG, in einer Mitteilung zittiert.

Mit der Konzessionsverlängerung habe man nun ein weiteres Jahr Zeit, um für die Hannigbahn eine langfristige Lösung zu finden, so Flaig weiter. Ein Neubau sei jedoch unumgänglich, da die Hannigbahn nicht mehr den technischen Standards des BAV entspreche. Man arbeite mit Hochdruck daran, so der CEO der Saastal Bergbahnen, den Neubau der Hannigbahn zu planen und umzusetzen.

05. Juni 2018, 19:22

