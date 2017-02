Saas-Fee ist «Digital Marketer of the Year»

Gestern durfte Pascal Schär, CEO der Saastal Marketing AG, den Award «Digital Marketer of the Year» in Zürich entgegennehmen. Der Preis wird an Unternehmen oder Destinationen verliehen, die sich in besonderem Masse für die digitale Entwicklung des Werbemarktes eingesetzt haben.

«Wir freuen uns sehr über diesen Preis, denn er zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und Innovation im Bereich des digitalen Angebotes die Zukunft ist», freut sich Schär kurz nach der Preisübergabe.

Den Preis hat das Saastal als Innovationstreiber für die digitale Transformation der «Freien Ferienrepublik Saas-Fee» gewonnen dies unter anderem durch die Realisierung des erfolgreichsten europäischen Crowdfundings aller Zeiten sowie der Implementierung der digitalen Marketing-Plattform «Smart-Marketing-Engine».

Der Preis wird von IAB (Interactive Advertising Bureau) Switzerland Association, dem Branchenverband der Schweizer Digitalwerbung, in Partnerschaft mit dmexco, der weltweit führenden Messe & Konferenz der digitalen Industrie, vergeben. Nominiert waren neben Saas-Fee auch Audi, Mercedes, Raiffeisen Schweiz und Siroop.

pd/map

23. Februar 2017, 18:03

Artikel teilen