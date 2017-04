Saas-Fee zieht positive Bilanz für die Wintersaison 2016/17

Über 50 Prozent mehr Ersteintritte im Skigebiet und ein Zuwachs der Hotel-Logiernächte von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr: In der Freien Ferienrepublik Saas-Fee blickt man auf eine erfreuliche Wintersaison zurück.

Artikel zum Thema Schneesichere Gebiete locken viele Skifahrer auf die Piste

Die Verantwortlichen ziehen nach dem diesjährigen Osterwochenende eine durchwegs positive Saison-Bilanz. «Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir in Saas-Fee die Hotel-Logiernächte im Zeitraum vom 1. November 2016 bis 17. April 2017 um über 15 Prozent steigern, die Ankünfte sogar um über 22 Prozent», freut sich Pascal Schär, Geschäftsführer der Saastal Marketing AG, in einer Mitteilung.

Optimismus und Zuversicht im ganzen Tal

Der Schlüssel zu diesem sehr positiven Ergebnis sei die durch eine Crowdfunding-Aktion lancierte WinterCARD gewesen. Die ganze Wintersaison (1.11.2016 – 17.4.2017) über konnten Schneesportbegeisterte in Saas-Fee und Saas-Almagell für lediglich 222 Franken dem Winterspass frönen. Dies lockte etliche Gäste gleich mehrmals auch für kürzere Aufenthalte ins Saastal zu reisen, berichten die Verantwortlichen. Von der WinterCARD profitierte schlussendlich die gesamte Destination; ob Hotellerie, Gastronomie, Geschäfte oder Bergbahnen. «Dank dem starken Gästewachstum spürt man Optimismus und Zuversicht im ganzen Tal», ergänzt Pascal Schär.

Erfreuliche Zahlen können auch die Saastal Bergbahnen vorweisen. In den beiden Skigebieten Saas-Fee und Saas-Almagell wurden zwischen dem 1. November 2016 und dem 17. April 2017 490‘581 «Skier Days» (Anzahl verkaufte Tageskarten) gezählt, was gegenüber der letztjährigen Wintersaison einer Zunahme von über 50 Prozent entspricht. An Spitzentagen wurden so viele Gäste wie zuletzt 2008 erreicht. Urs Zurbriggen, stellvertretender Chef der Saastal Bergbahnen, meint zur erfreulichen Saison: «Die WinterCARD Aktion war nicht nur für Saas-Fee und Saas-Almagell ein voller Erfolg, sondern für den gesamten Wintertourismus im Tal. Dank der WinterCARD konnten wir viele zufriedene Schneesportler von nah und fern im Saastal begrüssen und das ist allerbeste Werbung für die Region.»

pd/noa

20. April 2017, 10:30

